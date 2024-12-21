В Сербии анонсировали "газовые переговоры" Фицо с Путиным в Москве

Президент Сербии Александар Вучич утверждает, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо может в ближайшее время отправиться в Москву для переговоров о поставках газа после 2024 года с Владимиром Путиным.

Слова Вучича в интервью сербскому телевидению цитирует Euronews, сообщает "Европейская правда".

Сербский президент заявил, что "неофициально узнал" о визите премьера Словакии к Путину на следующей неделе.

"В понедельник (23 декабря. – Ред.) Роберт Фицо поедет к Путину, как лидер страны Европейского Союза, что, не мне вам говорить какую, вызовет реакцию среди других европейских лидеров из ЕС", – заявил Вучич.

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Словацкая сторона на момент публикации новости никак не комментировала заявления Вучича.

Если Фицо действительно поедет в Россию, это станет его первой поездкой в государство-агрессор после возвращения к власти в 2023 году. Он также станет третьим европейским лидером после канцлера Австрии Карла Негаммера и Виктора Орбана, который посетит Москву с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьером Словакии на этой неделе подтвердил, что Киев исключает продление транзитного соглашения с "Газпромом", но отметил, что Украина не против транспортировать через свою ГТС газ, если он будет не из России.

Зеленский накануне подтвердил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите российского газа в Европу, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.