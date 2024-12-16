Шмыгаль рассказал Фицо, что Украина готова к транзиту нероссийского газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьером Словакии Робертом Фицо подтвердил, что Киев исключает продление транзитного соглашения с "Газпромом", но отметил, что Украина не против транспортировать через свою ГТС газ, если он будет не из России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в официальных соцсетях премьер-министра Украины.

Шмыгаль рассказал, что заверил словацкого коллегу в том, что Украина хочет гарантированной энергетической безопасности для всей Европы, и за последние годы в ЕС было сделано немало для того, чтобы европейские страны имели надежные поставки и энергоресурсы нельзя было использовать как инструмент шантажа, чем регулярно занималась Россия.

"Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации", – отметил Шмыгаль.

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В то же время премьер подчеркнул, что Украина не рассматривает продление соглашения с "Газпромом" о транзите газа и его действие прекратится с 1 января 2025 года.

Шмыгаль также поблагодарил Фицо за сотрудничество в вопросе импорта электроэнергии и сообщил, что на прошлой неделе 30% импорта в Украину поступило именно от Словакии.

Напомним, Словакия – одна из немногих стран Европы, которые сохранили значительную зависимость от российского газа, в связи с чем от Братиславы долго звучали надежды, что Украина все же сохранит транзит.

Ранее в СМИ появлялась информация, что якобы обсуждают такой вариант сохранения транзита в Европу через украинскую ГТС, чтобы европейские компании закупали газ у Азербайджана, а Украина продолжала использовать эту инфраструктуру и получать доходы от нее.

В июле президент Украины Владимир Зеленский упоминал о таких переговорах с Баку.

В сентябре анонимный собеседник "ЕвроПравды" в правительстве говорил, что на тот момент таких переговоров не велось, но если бы какая-то из заинтересованных стран ЕС при поддержке Еврокомиссии попросила Украину о транзите газа из Азербайджана, Киев согласился бы на это.