Партія премʼєра Румунії через два дні повернулась до коаліційних переговорів

Соціал-демократична партія Румунії (PSD) премʼєр-міністра Марчела Чолаку в суботу, 21 грудня, взяла участь у переговорах про формування коаліції, з яких несподівано вийшла за кілька днів до того.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на HotNews.ro.

У переговорах у суботу взяли участь PSD, а також Національна ліберальна партія (PNL), з якою соціал-демократи нині перебувають у коаліції, та етнічна угорська партія UDMR.

Соціал-демократи вийшли з переговорів у четвер, не назвавши конкретної причини.

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За неофіційною інформацією телеканалу Digi24, партії обговорили та погодили розподіл міністерських портфелів за винятком посади майбутнього глави уряду.

Причина полягає в тому, що в неділю представники політсил візьмуть участь у консультаціях із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, аби фіналізувати коаліційну домовленість.

Деякі провідні соціал-демократи заявили, що хочуть збереження посади премʼєра за Марчелом Чолаку. Але він, стверджує Digi24, нібито проти, оскільки наступний уряд повинен буде ухвалити низку заходів жорсткої економії.

Нагадаємо, після парламентських виборів на початку грудня проєвропейські партії PSD, Союз порятунку Румунії (USR), PNL, UDMR та представники національних меншин досягли домовленості про коаліцію.

У підписаній резолюції вони задекларували наміри забезпечити стабільний уряд, захистити європейський курс Румунії і не допустити її міжнародної ізоляції.

Про ризики цього заговорили через несподіване лідерство у першому турі президентських виборів ультраправого кандидата Келіна Джорджеску та другого місця ультраправого Альянсу за об'єднання румунів (AUR) на парламентських виборах.

Але Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Джорджеску.