Партия премьера Румынии вышла из переговоров о формировании проевропейской коалиции

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в четверг, 19 декабря, объявил о выходе его Социал-демократической партии (PSD) из переговоров о формировании следующего правительства.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Чолаку не объяснил причин выхода из коалиционных переговоров, размыто указав на "так называемых партнеров, которые „боятся" сидеть с вами за одним столом".

"PSD с достоинством уходит из-за стола переговоров, но мы не убегаем от ответственности. Мы проголосуем в парламенте за правое правительство! Мы делаем это потому, что стране срочно нужно правительство, которое сможет справиться с текущими проблемами до следующих президентских выборов", – пообещал он.

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Из слов Чолаку следует, что социал-демократы в парламенте Румынии все же поддержат правительство коалиции с участием других партий – Национальной либеральной партии (PNL), с которой PSD сейчас в коалиции, правого Союза спасения Румынии (USR) этнической венгерской партии UDMR и представителей национальных меньшинств.

На пресс-конференции позже в четверг премьер Румынии подтвердил решение его партии выйти из коалиционных переговоров, а также заявил, что ожидает голосования за новое правительство в понедельник, 23 декабря.

После заявления Чолаку президент Румынии Клаус Йоханнис призвал политические партии отложить "мелкие распри" и сесть за стол переговоров, чтобы проголосовать за новое правительство.

"Я созову консультации в ближайшие дни, очень быстро, чтобы увидеть, как мы продвигаемся в этом направлении", – анонсировал он.

По информации румынских СМИ, причиной выхода PSD из переговоров стали споры относительно того, кому из партий достанется кресло премьер-министра, а также относительно мер экономии, которые должны быть введены новым правительством.

Напомним, после парламентских выборов в начале декабря проевропейские PSD, USR, PNL, UDMR и представители национальных меньшинств достигли договоренности о коалиции.

В подписанной резолюции они задекларировали намерения обеспечить стабильное правительство, защитить европейский курс Румынии и не допустить ее международной изоляции.

О рисках этого заговорили из-за неожиданного лидерства в первом туре президентских выборов ультраправого кандидата Келина Джорджеску и второго места ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) на парламентских выборах.

Но Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Джорджеску.