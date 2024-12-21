В США приняли временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун

Президент США Джо Байден в субботу, 21 декабря, подписал закон о продлении временного финансирования федерального правительства, который должен предотвратить остановку его работы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Закон, который Палата представителей США приняла вечером в пятницу, а Сенат – утром в субботу, продлевает финансирование федерального правительства до 14 марта 2024 года.

Кроме того, в "бюджетный" закон добавили дополнительную помощь пострадавшим от стихийных бедствий в США и помощь фермерам.

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Принятие временного бюджета оказалось под угрозой после того, как по настоянию избранного президента США Дональда Трампа в проект добавили поднятие потолка государственного долга.

Этот шаг возмутил демократов в Палате представителей, без голосов которых бюджет не мог быть принят, и даже часть конгрессменов от Республиканской партии.

По словам источника CNN, отсутствие решения по госдолгу во временном бюджете разочаровало Трампа, но он смирился с этим решением.

Если бы Конгресс США не принял проект, в стране бы с 21 декабря наступил шатдаун – вынужденная остановка работы федерального правительства.

В США в последние годы нередко возникают ситуации, когда решения о дополнительном финансировании принимаются в последний момент перед возможной приостановкой работы правительства.

Так было и с бюджетом на 1,2 трлн долларов в марте 2024 года, его проголосовали ночью уже после крайнего срока.