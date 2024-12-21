У США ухвалили тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну

Президент США Джо Байден у суботу, 21 грудня, підписав закон про продовження тимчасового фінансування федерального уряду, який має запобігти зупинці його роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Закон, який Палата представників США ухвалила ввечері в пʼятницю, а Сенат – уранці у суботу, продовжує фінансування федерального уряду до 14 березня 2024 року.

Крім того, до "бюджетного" закону додали додаткову допомогу постраждалим від стихійних лих у США і допомогу фермерам.

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Ухвалення тимчасового бюджету опинилось під загрозою після того, як за наполяганням обраного президента США Дональда Трампа в проєкт додали підняття стелі державного боргу.

Цей крок обурив демократів у Палаті представників, без голосів яких бюджет не міг бути ухвалений, і навіть частину конгресменів від Республіканської партії.

За словами джерела CNN, відсутність рішення щодо держборгу в тимчасовому бюджеті розчарувало Трампа, але він змирився з цим рішенням.

Якби Конгрес США не ухвалив проєкт, у країні б із 21 грудня настав шатдаун – вимушена зупинка роботи федерального уряду.

У США в останні роки нерідко виникають ситуації, коли рішення про додаткове фінансування ухвалюються в останній момент перед можливим призупиненням роботи уряду.

Так було і з бюджетом на 1,2 трлн доларів у березні 2024 року, його проголосували вночі вже після крайнього терміну.