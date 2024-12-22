FT: Команда Трампа хочет объявить о выходе США из ВОЗ в день инаугурации

Переходная команда Дональда Трампа настаивает на объявлении о выводе США из состава Всемирной организации здравоохранения в первый же день работы новой администрации.

Об этом сообщило издание Financial Times, пишет "Европейская правда".

По сообщению, члены команды Трампа сообщили экспертам о своем желании объявить о выходе из глобальной организации здравоохранения во время инаугурации новоизбранного президента 20 января.

Этот выход лишит ВОЗ крупнейшего источника финансирования, что повредит ее способности реагировать на кризисы в области здравоохранения, такие как пандемия коронавируса.

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США являются крупнейшим единственным донором ВОЗ, который обеспечивал около 16% ее финансирования в 2022-23 годах.

В 2020 году Трамп инициировал процесс выхода из ВОЗ в связи с распространением Covid-19, обвинив организацию в том, что она находится под контролем Китая.

Но процесс так и не был завершен, и его преемник Джо Байден восстановил отношения с организацией в свой первый день на посту в 2021 году.

Эксперты говорят, что некоторые в команде Трампа хотят продвигаться гораздо быстрее на этот раз после немедленного начала процесса.

В то же время, некоторые члены команды Трампа хотели бы остаться в организации и продолжать ее реформирование, но другая группа, верящая в необходимость разрыва связей, победила в этом споре.