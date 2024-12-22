Катар пообещал остановить поставку газа в ЕС, если тот его оштрафует

Катар предупредил, что прекратит экспорт газа в Европейский Союз, если страны ЕС введут штрафные санкции в соответствии с недавно принятым законодательством.

Об этом заявил министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

Директива ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости, которая вступила в силу в июле, позволяет штрафовать компании на сумму до 5% годового глобального дохода компании, если ее руководство не в состоянии решить проблему негативного влияния на права человека или окружающей среды.

"Если я потеряю 5% своего дохода, поставляя продукцию в Европу, я не буду поставлять ее в Европу. Я не блефую", – сказал аль-Кааби в интервью газете, опубликованном в воскресенье.

Реклама:

Катар стал критически важным поставщиком сжиженного природного газа в Европу, поскольку страны уменьшают свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения России в Украину.

Директива о комплексной проверке корпоративной устойчивости вызвала критику как внутри ЕС, так и за его пределами.

Страны должны включить новые правила в национальное законодательство до 2026 года, а через год, в 2027 году, правила начнут применяться к компаниям, с постепенным введением их в действие через три-пять лет после вступления в силу.

Директива является частью более широкой стратегии ЕС, направленной на приведение корпоративных практик в соответствие с его целью – достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году.

QatarEnergy, государственный энергетический гигант, имеет долгосрочные соглашения о поставках СПГ с Германией, Францией, Италией и Нидерландами.

Аль-Кааби, который также является генеральным директором QatarEnergy, заявил, что законодательство ЕС не будет работать для таких компаний, как QatarEnergy.