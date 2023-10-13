Франція отримуватиме газ з Катару за 27-річною угодою

Катар уклав 27-річну угоду про постачання газу з енергетичною компанією Франції TotalEnergies.

Як пише "Європейська правда", про це заявила державна енергетична компанія Катару QatarEnergy, повідомляє AFP.

В межах угоди Катар постачатиме до Франції 4,8 млрд куб м газу на рік після укладення двох угод з компанією TotalEnergies минулого року щодо частки у великому проєкті з розширення газового родовища North Field у країні Перської затоки.

Очікується, що постачання газу на південь Франції розпочнеться у 2026 році.

"Ці дві нові угоди, які ми підписали з TotalEnergies, демонструють нашу незмінну прихильність європейським ринкам загалом і французькому зокрема, що сприяє енергетичній безпеці Франції", – заявив міністр енергетики Катару Саад Аль-Каабі.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну минулого року європейські країни намагаються замінити втрачені поставки природного газу після виходу Росії з ринку.

У межах розширення North Field – найбільшого у світі родовища природного газу, яке простягається від Перської затоки до території Ірану, Катар має намір збільшити виробництво скрапленого природного газу (СПГ) на 60% або більше до 126 млн тонн на рік до 2027 року.

За словами голови TotalEnergies Патріка Пуянне, розширення родовища забезпечить енергетичну безпеку. За оцінками Qatar Energy, North Field містить близько 10 відсотків відомих світових запасів природного газу.

Раніше повідомлялося, що Молдова з жовтня почне щодоби імпортувати з Туреччини по 2 млн кубометрів газу.

Перед цим норвезька енергетична група Equinor підписала п'ятирічну угоду про постачання газу австрійській OMV в межах стратегії Відня щодо диверсифікації постачання палива.

Раніше міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера заявила, що ЄС не має короткострокового плану заборони російський скрапленого газу (СПГ) попри стрімке зростання його імпорту до Євросоюзу.