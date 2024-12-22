Катар пообіцяв зупинити поставку газу до ЄС, якщо той його оштрафує
Катар попередив, що припинить експорт газу до Європейського Союзу, якщо країни ЄС запровадять штрафні санкції відповідно до нещодавно прийнятого законодавств.
Про це заявив міністр енергетики Катару Саад Шеріда аль-Каабі в інтерв'ю Financial Times, пише "Європейська правда".
Директива ЄС про комплексну перевірку корпоративної стійкості, яка набула чинності в липні, дозволяє штрафувати компанії на суму до 5% річного глобального доходу компанії, якщо її керівництво не в змозі вирішити проблему негативного впливу на права людини або довкілля.
"Якщо я втрачу 5% свого доходу, постачаючи продукцію до Європи, я не буду постачати її до Європи. Я не блефую", – сказав аль-Каабі в інтерв'ю газеті, опублікованому в неділю.
Катар став критично важливим постачальником скрапленого природного газу до Європи, оскільки країни зменшують свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення Росії в Україну.
Директива про комплексну перевірку корпоративної стійкості викликала критику як всередині ЄС, так і за його межами.
Країни повинні включити нові правила в національне законодавство до 2026 року, а через рік, у 2027 році, правила почнуть застосовуватися до компаній, з поступовим введенням їх у дію через три-п'ять років після набуття чинності.
Директива є частиною ширшої стратегії ЄС, спрямованої на приведення корпоративних практик у відповідність до його мети – досягнення нульового рівня викидів до 2050 року.
QatarEnergy, державний енергетичний гігант, має довгострокові угоди про постачання СПГ з Німеччиною, Францією, Італією та Нідерландами.
Аль-Каабі, який також є генеральним директором QatarEnergy, заявив, що законодавство ЄС не працюватиме для таких компаній, як QatarEnergy.