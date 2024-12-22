МИД: В результате нападения на ярмарку в Германии серьезно пострадала украинка

Среди жертв нападения на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге, произошедшего в пятницу, есть гражданка Украины.

Об этом сообщили в МИД Украины в субботу, пишет "Европейская правда".

Женщина 1972 года рождения находится в тяжелом состоянии в одной из немецких клиник.

Посольство Украины в Германии и украинские консулы на связи с клиникой и оказывают необходимую помощь, отметили в министерстве.

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В пятницу вечером 20 декабря мужчина въехал на автомобиле на рождественскую ярмарку в столице земли Саксония-Анхальт.

В результате инцидента погибли 5 человек – четыре женщины и девятилетний мальчик, более 200 человек пострадали.

50-летнего виновника задержали. Причины наезда устанавливаются.

Немецкие СМИ узнали, что совершивший наезд выходец из Саудовской Аравии открыто симпатизировал "Альтернативе для Германии".

Подозреваемый – психиатр, который жил примерно в 40 км от Магдебурга. Он прибыл в Германию в 2006 году, а в 2016 году был признан беженцем из-за того, что ему угрожали смертью за отказ от ислама.

Мужчина был активистом в течение многих лет, консультируя преимущественно женщин из Саудовской Аравии о способах побега из их страны и управляя веб-сайтом с информацией о немецкой системе предоставления убежища.

Предварительное расследование предполагает, что нападавший действовал сам.

Немецкая прокуратура расследует инцидент как умышленное убийство и покушение на убийство.