МИД: В результате нападения на ярмарку в Германии серьезно пострадала украинка
Среди жертв нападения на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге, произошедшего в пятницу, есть гражданка Украины.
Об этом сообщили в МИД Украины в субботу, пишет "Европейская правда".
Женщина 1972 года рождения находится в тяжелом состоянии в одной из немецких клиник.
Посольство Украины в Германии и украинские консулы на связи с клиникой и оказывают необходимую помощь, отметили в министерстве.
В пятницу вечером 20 декабря мужчина въехал на автомобиле на рождественскую ярмарку в столице земли Саксония-Анхальт.
В результате инцидента погибли 5 человек – четыре женщины и девятилетний мальчик, более 200 человек пострадали.
50-летнего виновника задержали. Причины наезда устанавливаются.
Немецкие СМИ узнали, что совершивший наезд выходец из Саудовской Аравии открыто симпатизировал "Альтернативе для Германии".
Подозреваемый – психиатр, который жил примерно в 40 км от Магдебурга. Он прибыл в Германию в 2006 году, а в 2016 году был признан беженцем из-за того, что ему угрожали смертью за отказ от ислама.
Мужчина был активистом в течение многих лет, консультируя преимущественно женщин из Саудовской Аравии о способах побега из их страны и управляя веб-сайтом с информацией о немецкой системе предоставления убежища.
Предварительное расследование предполагает, что нападавший действовал сам.
Немецкая прокуратура расследует инцидент как умышленное убийство и покушение на убийство.