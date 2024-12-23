Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что для преодоления кризиса в стране есть два пути: компромисс с партией власти "Грузинская мечта" и разрушение правящего режима.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Sova, Зурабишвили сказала в видеообращении в понедельник.

Зурабишвили сообщила, что в будущем будет создан совет, мандат которого будет заключаться в подготовке новых выборов. Соответствующие документы в ближайшее время подготовит оппозиция.

"У этого совета будет один мандат – подготовка новых выборов... Эти новые выборы будут действительно новыми, возможно, появятся новые силы. Мы должны быть готовы ко всему этому", – отметила она.

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Президент также заявила, что для преодоления кризиса в стране есть два пути: диалог и компромисс с правящей "Грузинской мечтой" и разрушение режима до выборов.

Она отметила, что если до 29-го декабря не будет компромиссного диалога, то страна придет к выборам путем разрушения режима "Грузинской мечты". Зурабишвили повторила, что готова встретиться с почетным председателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили, и что диалог надо вести с ней.

"Диалог по этим вопросам должен вестись со мной, как с посредником, и с теми, кто участвовал в этих выборах... А с другой стороны должен быть Иванишвили и несколько назначенных им представителей его партии", – сказала Зурабишвили.

"Если до 29-го числа этот компромиссный диалог не будет достигнут... то второй вариант – подойдем к выборам путем разрушения этого режима", – добавила Зурабишвили.

Она отметила, что "режим уже разрушается" – ежедневно к протесту присоединяются "новые слои общества, новые чиновников и новые бизнесмены".

Напомним, 14 декабря на выборах президента Грузии утвердили следующим президентом единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михеила Кавелашвили.

Саломе Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.

Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили тюрьмой, если она не покинет пост.

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