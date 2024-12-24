Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд

Президент США Джо Байден в понедельник подписал оборонный бюджет страны на сумму 895 миллиардов долларов США.

Об этом говорится на сайте Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) был принят при двухпартийной поддержке в обеих палатах после месяцев переговоров.

Окончательное соглашение исключило некоторые из наиболее спорных вопросов, такие как меры, связанные с абортами, и усилия Пентагона по содействию разнообразию и инклюзии в армии.

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В то же время положение, включенное по настоянию спикера Майка Джонсона, запрещает военной системе здравоохранения Tricare покрывать лечение гендерной дисфории.

Байден раскритиковал это положение в заявлении, в котором изложил свои возражения против законопроекта.

Закон предусматривает выделение 850 миллиардов долларов на базовый бюджет Министерства обороны и 33,5 миллиарда долларов на программы ядерного оружия под руководством Министерства энергетики.

Также комитет Сената по делам вооруженных сил разрешил выделить дополнительные 25 миллиардов долларов на противоракетную оборону, судостроение и технологии борьбы с беспилотниками.

Напомним, что в принятой редакции закона нет положения о возможности лендлиза для Украины.

Между тем, генсек НАТО ожидает давления от будущего президента США Дональда Трампа в контексте расходов на оборону.