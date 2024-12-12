Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2025 рік без продовження лендлізу

Палата представників США ухвалила закон про видатки на оборону у 2025 році, в ухваленій редакції немає положення про можливість лендлізу для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік, відомий як NDAA, підтримав 281 член Конгресу. Проти голосували 140 законодавців (16 республіканців і 124 демократи). У Сенаті документ розглянуть наступного тижня.

Цього року у документі не закладають кошти на Ініціативу з безпекової підтримки України (Ukraine Security Assistance Initiative), оскільки фінансування на неї на 2025 рік "авансом" заклали у минулорічний закон в розмірі $300 млн, пояснила Маркарова.

Реклама:

Також в ухваленій редакції немає положення про продовження дії закону про лендліз для України, хоча початково очікували, що воно збережеться.

"Законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про лендліз для захисту демократії в Україні, і посольство активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкт відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу за збереження цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроєкті "Stand with Ukraine Act", – зазначила Оксана Маркарова.

Зазначимо, підписаний Байденом закон про лендліз для України на практиці ще не застосовувався – зброя надавалася через інші юридичні механізми.

Статтею 1303 закону продовжується заборона використання будь-яких коштів на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими регіонами України.

Статтею 1534 міністру оборони США доручають опрацювати можливість створення центру передового досвіду із підтримки розробки та вдосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру – сприяння співпраці Пентагону з іноземними партнерами, включаючи Україну, для визначення кращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників.

Статтею 6411 директору національної розвідки, держсекретареві і міністру фінансів доручається подати до комітетів Сенату і Палати представників з питань розвідки, закордонних справ, збройних сил, юридичних питань, фінансових питань та з асигнувань доповідь про фінансування Росією актів міжнародного тероризму. Доповідь не буде таємною, однак може містити таємні додатки.

Цей закон – лише один з механізмів, через який може виділятися допомога для України.

Нагадаємо, адміністрація Байдена планує передати Україні усю допомогу на погоджені Конгресом 61 млрд доларів до завершення своїх повноважень.

Днями радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван пообіцяв передачу Україні сотень тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки до середини січня.

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом.

Міністерство оборони США 7 грудня оголосило про новий значний пакет безпекової допомоги Україні на майже мільярд американських доларів.