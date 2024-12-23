Генсек НАТО очікує тиску від Трампа у контексті витрат на оборону

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує нового тиску з боку обраного президента США Дональда Трампа в дебатах про порівняно низькі витрати на оборону європейських союзників, таких як Німеччина.

Про це він сказав в інтерв'ю dpа, фрагменти якого наводить Spiegel, передає "Європейська правда".

Вже під час свого першого терміну Дональд Трамп неодноразово наголошував на тому, що європейські союзники НАТО недостатньо вкладаються в оборону.

"Він захоче, щоб ми робили більше", – сказав Рютте.

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Загалом європейські союзники зараз інвестують в оборону понад два відсотки свого валового внутрішнього продукту. Однак через чотири-п'ять років у них виникнуть проблеми зі стримуванням Росії, якщо вони не витрачатимуть більше.

Рютте не сказав, чи вважає він, що є сенс збільшити цільовий показник витрат НАТО на оборону до трьох відсотків ВВП або навіть більше. Очікується, що рішення з цього приводу буде прийнято до саміту НАТО в червні наступного року.

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що вважає, що цільовий показник НАТО має бути збільшений до трьох відсотків ВВП. Нещодавно з'явилися повідомлення, що Трамп може вимагати навіть п'ять відсотків.

З точки зору республіканця, європейські партнери роблять занадто мало для оборони і занадто покладаються на захист США. Під час свого першого президентського терміну Трамп навіть погрожував через це вийти з НАТО.

Німеччина нещодавно значно збільшила свої витрати на оборону, але все одно цього року досягне лише 2,1 відсотка від ВВП. США, з іншого боку, стабільно витрачають понад три відсотки ВВП.

Рютте заявив на початку цього місяця, що члени Альянсу повинні витрачати на оборону "набагато більше", ніж 2% ВВП.