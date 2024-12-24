В Литве хотят продлить ограничительные меры для граждан РФ и Беларуси еще на год

Правительство Литвы предложит Сейму продлить еще на год национальные санкции, примененные к гражданам России и Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Законопроект, представленный Министерством иностранных дел, имеет целью продлить ограничительные меры, которые действуют уже два года, еще на год – до 2 мая 2026 года. Сейчас закон предусматривает, что вышеупомянутые санкции применяются до 2 мая 2025 года.

В министерстве отмечают, что широкомасштабная война, начатая Россией против Украины 24 февраля 2022 года, все еще продолжается, поэтому причины, по которым были приняты ограничения, не исчезли.

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"Продление действия закона обеспечит Литве возможность применять ограничительные меры на национальном уровне против государств-агрессоров как внешнеполитический инструмент в дополнение к международным санкциям, введенным Европейским Союзом, в связи с войной, развязанной Российской Федерацией против Украины", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вышеупомянутый закон ужесточает процедуру предоставления вида на постоянное и временное проживание, выдачи виз и предоставления статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси.

Он также запрещает передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского Союза, оценивает прибывших на предмет дополнительных рисков, ограничивает право граждан России на приобретение недвижимости в Литве, импорт сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения.

Впервые закон о недавних национальных санкциях Сейм принял весной 2023 года. Правда, потом президент Гитанас Науседа вернул закон в парламент, призвав уравнять ограничения, применяемые как к россиянам, так и к белорусам. Однако тогда Сейм преодолел вето президента.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Европейскому Союзу необходимо иметь более четкую политику в отношении России, которая развязала войну в Украине, особенно с точки зрения санкций.

В понедельник, 16 декабря, Совет Европейского Союза принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, куда в частности вошли чиновники Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.

Новый глава МИД Литвы Кястутис Будрис выступил за усиление санкций против России и призвал ввести санкции против российского сжиженного природного газа.