Президент Литви про санкції: Росія замало страждає

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Європейському Союзу необхідно мати більш чітку політику щодо Росії, яка розв'язала війну в Україні, особливо з точки зору санкцій.

Про це він сказав на Вільнюській конференції з питань зовнішньої політики та політики безпеки, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Науседа вважає, що ЄС потрібно мати чіткішу політику щодо Росії, яка розв'язала війну в Україні. Однак, за його словами, це буде неможливо без принципового підходу Заходу до економічних відносин з країною-агресором.

"Мені дуже не подобається це політичне плавання, коли, з одного боку, ми запроваджуємо санкції, але, з іншого боку, ми самі робимо все більше винятків з цієї політики санкцій", – акцентував він.

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Науседа заявив, що обхід санкцій стає все більш важливим для інтересів західних компаній.

"Я постійно бачу, що в цій, здавалося б, ціннісно орієнтованій політиці, в політиці санкцій, проглядаються дуже специфічні інтереси західних компаній. Допоки бізнес має такий величезний вплив на політику, в ЄС не буде зовнішньої політики з цінностями та принципами", – наголосив литовський лідер.

Він акцентував, що наразі у нього не складається враження, що "Росія страждає через свою політику, як вважалося і очікувалося на початку війни, коли ми говорили, що санкції зупинять Росію".

"Я бачу, що з плином часу напруження санкцій стає все слабшим і слабшим, а винятки і обхід санкцій стають все сильнішими і сильнішими", – підкреслив він.

Зазначимо, дві країни Європейського Союзу – Латвія та Литва – відмовились підтримати проєкт 15-го пакета санкцій ЄС на зустрічі постійних представників у Брюсселі в пʼятницю, 6 грудня.

Це сталося внаслідок того, що він продовжував дію положення, що дозволяє західним фірмам продовжувати працювати в Росії, попри чинні санкції.

Пропозиції, які підготувала державам-членам Європейська комісія, передбачають додавання до санкційного списку 29 юридичних і 54 фізичних осіб. Очікується, що вперше там будуть присутні компанії з Китаю – це відповідь на інформацію про підтримку ними військового виробництва в Росії.

Також йдеться про нові заходи для боротьби з "тіньовим флотом" Росії, яким вона обходить стелю цін на нафту, що транспортується морем: включення до чорного списку 48 танкерів.