Украина получила от США первый из запланированных $20 млрд за счет росактивов

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о поступлении первого миллиарда долларов из 20 миллиардов кредита, обеспеченного за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом он сообщил в Telegram, передает "Европейская правда".

"Украине от США поступил 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов", – написал Шмыгаль.

Он пояснил, что это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7.

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"Спасибо американским партнерам и Всемирному банку за этот важный шаг на пути к справедливости. Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", – заявил Шмыгаль.

Напомним, 10 декабря США накануне объявили о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в специальный фонд Всемирного банка.

Это часть плана "Группы семи" по предоставлению Украине 50 миллиардов евро за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.