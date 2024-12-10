США оголосили про надання $20 млрд на користь України за рахунок росактивів

Міністерство фінансів США у вівторок, 10 грудня, оголосило про виділення 20 мільярдів доларів на користь України в межах ініціативи "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Американська міністерка фінансів Джанет Єллен зазначила, що кошти для допомоги Україні забезпечені за рахунок надлишкових надходжень від використання знерухомлених активів Росії.

Це частина плану "Групи семи" з надання Україні 50 мільярдів євро за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.

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Кошти США Україна отримає не напряму: їх перерахували до фонду Світового банку "Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні" (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF).

"50 мільярдів доларів, які "Група семи" колективно надає в рамках цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших основ її відважного опору", – підкреслила Єллен.

У межах плану G7 кожна держава бере на себе різі зобовʼязання щодо забезпечення кредиту для України. Європейський Союз, приміром, надасть макрофінансової допомоги на 18,1 млрд євро за рахунок заморожених росактивів.

У ЄС пояснювали, що кошти надаватимуться рівними траншами щомісяця у 2025 році та можуть бути використані й на оборонні цілі.

Більше про механізм використання росактивів "Групи семи" читайте у матеріалі "ЄвроПравди".