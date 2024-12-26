В Украину на несколько дней приезжал командующий Сухопутных сил Франции

В Украину приезжала делегация французской армии, в частности командующий Сухопутных войск Пьер Шилль, визит длился несколько дней.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, пишет "Европейская правда".

Целью визита делегации было углубление сотрудничества, обмен опытом и обсуждение дальнейшей военной помощи.

Визит длился несколько дней. За это время партнеры посетили Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, один из центров подготовки подразделений, командный пункт и пункт управления противовоздушной обороной.

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Также делегация почтила погибших защитников Украины у стен Михайловского златоверхого собора и на аллее Славы Национальной академии Сухопутных войск во Львове.

"В рамках визита была проведена двусторонняя встреча, во время которой командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Мыхайло Драпатый поблагодарил французскую сторону за системную поддержку и определил направления углубления сотрудничества.

В свою очередь, командующий Сухопутных войск Французской Республики выразил желание нарастить сотрудничество с центром подготовки подразделений, в частности в части изучения опыта по подготовке операторов БпАК", – отмечают в коммюнике.

Напомним, неофициально сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон ищет сторонников для своей идеи разместить в Украине европейский контингент, который мог бы стать одним из элементов гарантий безопасности на случай договоренностей о прекращении текущей фазы войны.

Президент Владимир Зеленский признал, что на последних встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине контингента союзников как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.