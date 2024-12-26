В Україну на кілька днів приїздив командувач Сухопутних сил Франції

В Україну приїздила делегація французької армії, зокрема командувач Сухопутних військ П’єр Шілль, візит тривав кілька днів.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ, пише "Європейська правда".

Метою візиту делегації було поглиблення співпраці, обмін досвідом і обговорення подальшої військової допомоги.

Візит тривав кілька днів. За цей час партнери відвідали Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, один з центрів підготовки підрозділів, командний пункт і пункт управління протиповітряною обороною.

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Також делегація вшанувала загиблих захисників України біля стін Михайлівського золотоверхого собору та на алеї Слави Національної академії Сухопутних військ у Львові.

"У рамках візиту було проведено двосторонню зустріч, під час якої командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий подякував французькій стороні за системну підтримку та визначив напрямки поглиблення співпраці.

У свою чергу, командувач Сухопутних військ Французької Республіки висловив бажання наростити співробітництво з центром підготовки підрозділів, зокрема у частині вивчення досвіду з підготовки операторів БпАК", – зазначають у комюніке.

Нагадаємо, неофіційно повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон шукає прихильників для своєї ідеї розмістити в Україні європейський контингент, що міг би стати одним з елементів гарантій безпеки на випадок домовленостей про припинення поточної фази війни.

Президент Володимир Зеленський визнав, що на останніх зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні контингенту союзників як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.