Reuters: Для отправки войск в Украину могла бы быть создана коалиция из 5-8 стран

В Европе нет консенсуса относительно отправки войск в Украину как гарантов потенциального мирного соглашения с Россией, однако потенциально рассматривают идею по формированию коалиции из 5-8 государств для этой цели.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Одним из вопросов повестки дня переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона с руководством Польши в четверг является идея отправки европейских войск в Украину при условии прекращения огня и мирного соглашения между Украиной и Россией.

Франция и Великобритания уже обсуждали в прошлом месяце перспективу введения европейских войск в Украину, также подобные переговоры велись между Украиной, странами Балтии и Скандинавии, рассказали пять европейских дипломатов.

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"Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из 5-8 европейских стран, которые не зависят от НАТО, а зависят от двустороннего соглашения с Украиной и очень решительно настроены действовать", – сказал источник, знакомый с этими мыслями.

Конкретных предложений пока нет, и дипломаты говорят, что Польша на этом этапе не была среди тех, кто рассматривался как такая, что может отправить войска.

Макрон впервые предложил эту идею в феврале, но она была отвергнута Германией.

Затем были выдвинуты планы отправить небоевые войска для проведения тренировок, операций по разминированию или даже пограничного контроля, но они так и не были реализованы.

Одним из вариантов в краткосрочной перспективе является пересмотр этой идеи, говорят два дипломата.

"Есть ли у нас другой выбор? Я не думаю, что существует какой-то правдоподобный сценарий, где нет активного участия Европы в реализации гарантий безопасности и секьюритизации Европы в целом", – сказал европейский чиновник о перспективе отправки войск.

Когда война закончится, Европа все еще будет стоять перед угрозой со стороны России, "поэтому нам придется взять на себя часть военного бремени" для обеспечения безопасности Украины, добавил чиновник.

Министры финансов и иностранных дел Франции, Германии и Польши также встретятся в четверг в Варшаве и Берлине, всего за несколько недель до того, как Польша примет председательство в ЕС от Венгрии.

Туск после переговоров с Макроном заявил, что пока Польша не планирует действий по развертыванию своих военных в Украине.