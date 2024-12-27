В Конгрессе пугают "Грузинскую мечту" реакцией Трампа на инаугурацию "президента"

Представитель республиканцев Джо Уилсон, который возглавляет подкомитет по иностранным делам Палаты представителей по вопросам Ближнего Востока предостерег почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили от инаугурации антизападного "президента" Михеила Кавелашвили.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Уилсон заявил, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп "очень четко дал понять, как он относится к самопровозглашенным врагам Америки".

"Если Бидзина Иванишвили осуществит свой план уничтожения грузинской демократии 29 декабря, ему следует ожидать такого ответа, которого он даже не представлял", – предостерег он.

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Как известно, 14 декабря на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Кавелашвили.

Действующий президент страны Саломе Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря – в день, когда, согласно конституции, истекает срок ее полномочий, намекнув, что в случае отказа ей грозит тюрьма.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что послы других стран и зарубежные гости не будут приглашены на инаугурацию Кавелашвили.

Среди причин спикер грузинского парламента назвал "ограничения" сессионного зала, в котором решили проводить церемонию.

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