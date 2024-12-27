Эстония выводит патрульные корабли на охрану подводного кабеля Estlink 1

Эстония выводит патрульные корабли для обеспечения энергетического соединения с Финляндией утром в пятницу, 27 декабря.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает "Европейская правда".

Как информируется, министр обороны Эстонии Ханно Певкур и командующий Сил обороны генерал-майор Андрус Мерило договорились, что 27 декабря утром военно-морские силы начнут патрулирование подводного кабеля Estlink 1, который обеспечивает энергетические связи между Эстонией и Финляндией.

В частности, как информируется, эстонские военно-морские силы направят к кабелю Estlink 1 корабль Raju.

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Фото: Міноборони Естонії

Певкур подчеркнул, что государство должно быть конкретным в своей реакции на такие инциденты и дать четкий сигнал, что атаки на критическую инфраструктуру получат ответ.

"Конечно, следствие должно выяснить все детали разрыва кабеля Estlink 2 и кабелей связи, но наша задача – немедленно послать четкий сигнал, что мы готовы защищать связь между Эстонией и Финляндией также и военными средствами", – подчеркнул глава оборонного ведомства страны.

Он отметил, что после разрыва Estlink 2 важно сохранить энергетическую связь между Эстонией и Финляндией и обеспечить защиту критически важной инфраструктуры.

"Поэтому я благодарен, что и командующий Сил обороны, и ВМС понимают необходимость обеспечения защиты подводного кабеля и готовы быстро начать соответствующую операцию в Финском заливе", – добавил министр обороны страны.

По словам заместителя командующего ВМС, капитана флота Юхана-Элиаса Сельямаа, ВМС готовы к операции.

"Рано утром мы отправили в путь группу, которая начнет патрулирование на Estlink 1. Кроме того, мы находимся в активном контакте с финским флотом и финской пограничной службой и действуем скоординировано", – подчеркнул Сельямаа.

Напомним, днем 25 декабря стало известно об аварийном отключении подводного кабеля EstLink 2, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии, по неизвестным причинам. Впоследствии в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи, из-за чего правительство срочно собралось на заседание.

26 декабря в Финляндии объявили, что Estlink 2 скорее всего поврежден якорем танкера Eagle S, который считают принадлежащим к "теневому флоту" России, ночью правоохранители зашли на борт для следственных действий. Расследование выясняет, идет ли речь о случайности или умысле.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо похвалил финские службы за решительные действия и подчеркнул, что речь идет об опасной тенденции, которую нужно остановить.

Эстонское правительство заявило о намерениях усилить надзор за морской и другой инфраструктурой и рассчитывает на помощь союзников.