Литва принимает меры после повреждения кабелей в Балтийском море
Министерство обороны Литвы заявило об усилении мер безопасности в Балтийском море после сообщений о повреждении подводных кабелей связи.
Об этом говорится в заявлении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".
В Минобороны Литвы заявили, что тесно сотрудничают с иностранными партнерами и готовы предоставить Финляндии и Эстонии всю необходимую помощь в расследовании повреждения электрокабеля EstLink 2 и трех разорванных кабелей передачи данных.
Там напомнили, что Военно-морские силы Литвы усилили наблюдение и патрулирование в Балтийском море с момента начала подобных инцидентов.
"Поскольку инциденты повторяются, будут приняты дополнительные меры для усиления безопасности нашей критической инфраструктуры и нашей устойчивости к гибридным угрозам", – добавили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что были обнаружены перебои в работе четырех телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, которые соединяют Финляндию с Эстонией и Германией.
Эстония решила вывести патрульные корабли для охраны энергетического соединения с Финляндией.
Генсек НАТО Марк Рютте после повреждения кабелей в Балтийском море заявил, что Альянс усилит свое присутствие там.
Подробнее об этом читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Марии Емец Российская война уходит под воду.