Литва принимает меры после повреждения кабелей в Балтийском море

Министерство обороны Литвы заявило об усилении мер безопасности в Балтийском море после сообщений о повреждении подводных кабелей связи.

Об этом говорится в заявлении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

В Минобороны Литвы заявили, что тесно сотрудничают с иностранными партнерами и готовы предоставить Финляндии и Эстонии всю необходимую помощь в расследовании повреждения электрокабеля EstLink 2 и трех разорванных кабелей передачи данных.

Там напомнили, что Военно-морские силы Литвы усилили наблюдение и патрулирование в Балтийском море с момента начала подобных инцидентов.

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"Поскольку инциденты повторяются, будут приняты дополнительные меры для усиления безопасности нашей критической инфраструктуры и нашей устойчивости к гибридным угрозам", – добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что были обнаружены перебои в работе четырех телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, которые соединяют Финляндию с Эстонией и Германией.

Эстония решила вывести патрульные корабли для охраны энергетического соединения с Финляндией.

Генсек НАТО Марк Рютте после повреждения кабелей в Балтийском море заявил, что Альянс усилит свое присутствие там.

Подробнее об этом читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Марии Емец Российская война уходит под воду.