Литва вживає заходів після пошкодження кабелів у Балтійському морі

Міністерство оборони Литви заявило про посилення заходів безпеки в Балтійському морі після повідомлень про пошкодження підводних кабелів звʼязку.

Про це йдеться в заяві відомства, яку цитує "Європейська правда".

У Міноборони Литви заявили, що тісно співпрацюють з іноземними партнерами і готові надати Фінляндії та Естонії всю необхідну допомогу в розслідуванні пошкодження електрокабелю EstLink 2 і трьох розірваних кабелів передачі даних.

Там нагадали, що Військово-морські сили Литви посилили спостереження й патрулювання в Балтійському морі з моменту початку подібних інцидентів.

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"Оскільки інциденти повторюються, будуть вжиті додаткові заходи для посилення безпеки нашої критичної інфраструктури і нашої стійкості до гібридних загроз", – додали в оборонному відомстві.

Раніше повідомлялось, що були виявлені перебої в роботі чотирьох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, які з’єднують Фінляндію із Естонією та Німеччиною.

Естонія вирішила вивести патрульні кораблі для охорони енергетичного з'єднання з Фінляндією.

Генсек НАТО Марк Рютте після пошкодження кабелів у Балтійському морі заявив, що Альянс посилить свою присутність там.

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