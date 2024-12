НАТО усилит присутствие в Балтийском море из-за инцидентов с кабелями

Генсек НАТО Марк Рютте после повреждения кабелей в Балтийском море заявил, что Альянс усилит свое присутствие там.

Об этом Рютте объявил после разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом, пишет "Европейская правда".

Рютте сообщил в соцсети Х (Twitter), что обсудил со Стуббом расследование, которое продолжается под руководством Финляндии относительно возможной диверсии в отношении подводных кабелей.

"Я выразил свою полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", – отметил Марк Рютте.

Spoke w/ @alexstubb about the ongoing Finnish-led investigation into possible sabotage of undersea cables. I expressed my full solidarity and support. #NATO will enhance its military presence in the Baltic Sea.