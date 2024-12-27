Глава правительства Бельгии намекнул, что уйдет из политики

Нынешний глава бельгийского правительства Александр де Кроо, который ушел в отставку после неудачных для своей партии результатов выборов в Европарламент в июне, намекнул на уход из политики.

Об этом он сказал в интервью телеканалу VMT, фрагмент которого вещатель опубликовал в пятницу, 27 декабря, сообщает "Европейская правда".

В интервью Де Кроо впервые размышляет о причинах поражения своей партии – "Открытые фламандские либералы и демократы" – на евровыборах в июне.

По его словам, после такого поражения "надо держать язык за зубами и оставлять место для других".

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"Я думаю, я должен освободить место в национальной политике", – цитирует VMT главу правительства Бельгии, не уточняя, что он имел в виду.

Полная версия интервью должна выйти в воскресенье, 29 декабря.

Напомним, что де Кроо ушел в отставку с поста премьера Бельгии в июне 2024 года после того, как его партия проиграла на выборах в Европарламент.

Но поскольку переговоры о формировании новой правительственной коалиции продолжаются до сих пор, он продолжает исполнять обязанности премьера Бельгии.