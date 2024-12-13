США запретят выдачу виз 20 лицам, причастным к демократическому откату в Грузии

Госдеп США объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали 12 декабря.

Новый запрет на выдачу виз будет касаться "примерно 20 человек", среди которых – министры, депутаты парламента, представители силовых структур и частные лица. Конкретные фамилии в сообщении не раскрывают.

Госдеп осудил продолжение партией власти в Грузии жесткого подавления протестов против изменения курса страны и неоправданного применения силы против протестующих, представителей оппозиции и СМИ.

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"Грузинская мечта" отвернулась от евроатлантического будущего Грузии, к которому стремится подавляющее большинство грузинского народа и которое закреплено в конституции", – говорится в заявлении.

В Госдепе добавили, что готовят дополнительные действия, включая санкции, в отношении лиц, причастных к подрыву демократии в Грузии.

Напомним, после обострения ситуации в Грузии в ноябре первыми национальные санкции ввели государства Балтии и Украина, звучат призывы к таким действиям на уровне ЕС.

Известно, что тему Грузии будут обсуждать 16 декабря на Совете ЕС по иностранным делам, в частности, поднимут вопрос ограничительных мер.

В то же время, по данным СМИ, санкции против грузинских чиновников могут быть символическими.

