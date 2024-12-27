Bloomberg: В США считают, что Украина отступит с Курщины через несколько месяцев

Американская сторона считает, что Украина может потерять территории в Курской области, которые сейчас удерживает, в течение нескольких месяцев.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По оценкам должностных лиц США, которые анонимно говорили с Bloomberg, Россия в случае "более целенаправленного вытеснения" украинских сил может заставить их отступить из Курской области до весны 2025 года.

Источники Bloomberg также говорят, что для этого Москва может дополнительно привлечь около 8000 солдат Северной Кореи – в дополнение к около 12 тысячам, которые уже развернуты в России.

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Один из собеседников агентства признал, что Украина уже удерживает позиции на Курщине "дольше, чем предполагалось ранее". Частично это произошло благодаря решению США разрешить дальнобойные удары по территории РФ, говорится в материале.

Другой чиновник сказал Bloomberg, что Украина никогда и не намеревалась удерживать Курщину, поэтому отступление все еще может быть представлено как "тактический успех".

Двое собеседников агентства выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении из Курской области "достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь".

Напомним, ранее в США заявили об около тысячи погибших и раненых солдат Северной Кореи в результате боевых действий на Курщине.

В ноябре 2024 года эстонская разведка прогнозировала, что Россия активизирует кампанию на Курщине, чтобы вытеснить оттуда украинские силы не позднее января 2025-го.