Bloomberg: У США вважають, що Україна відступить з Курщини за кілька місяців

Американська сторона вважає, що Україна може втратити території в Курській області, які наразі утримує, протягом декількох місяців.

Про це йдеться в публікації агентства Bloomberg, пише "Європейська правда".

За оцінками посадовців США, які анонімно говорили з Bloomberg, Росія в разі "більш цілеспрямованого витіснення" українських сил може змусити їх відступити з Курщини до весни 2025 року.

Джерела Bloomberg також кажуть, що для цього Москва може додатково залучити близько 8000 солдатів Північної Кореї – на додачу до близько 12 тисяч, які вже розгорнуті в Росії.

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Один зі співрозмовників агентства визнав, що Україна вже утримує позиції на Курщині "довше, ніж передбачалося раніше". Частково це сталось завдяки рішенню США дозволити далекобійні удари по території РФ, ідеться в матеріалі.

Інший посадовець сказав Bloomberg, що Україна ніколи й не мала наміру утримувати Курщину, тож відступ все ще може бути представлений як "тактичний успіх".

Двоє співрозмовників агентства висловили сподівання, що президент України Володимир Зеленський віддасть наказ про відступ з Курської області "досить скоро, щоб уникнути великих втрат".

Нагадаємо, раніше у США заявили про близько тисячі загиблих і поранених солдат Північної Кореї в результаті бойових дій на Курщині.

У листопаді 2024 року естонська розвідка прогнозувала, що Росія активізує кампанію на Курщині, аби витіснити звідти українські сили щонайпізніше у січні 2025-го.