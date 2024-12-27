Белый дом: Потери КНДР в боях против Украины достигли 1000 человек

По оценкам Соединенных Штатов, только за последнюю неделю в Курской области северокорейские войска потеряли тысячу погибшими и ранеными.

Об этом на брифинге в пятницу, 27 декабря, заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Кирби, войска КНДР несут "массовые потери" в полномасштабной войне России против Украины.

Приведенная им оценка потерь в тысячу войск, отмечает Reuters, значительно превышает число, которое американские чиновники приводили ранее.

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"Очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры рассматривают эти войска как расходный материал и отдают им приказы о безнадежных атаках на украинскую оборону", – сказал представитель Белого дома.

Он охарактеризовал наступательные действия северокорейских войск против украинских сил как "массированные, разрозненные атаки".

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Курщине были ранены и убиты более 3000 северокорейских солдат.

В Пентагоне перед тем прогнозировали увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в боях на территории Курской области.

В то же время американские разведывательные службы считают, что развертывание северокорейских войск в РФ было идеей Северной Кореи, а не России.