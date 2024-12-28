СМИ: Американская система THAAD впервые перехватила баллистическую ракету над Израилем

Американская система противоракетной обороны THAAD впервые перехватила баллистическую ракету, запущенную по Израилю из Йемена.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова ознакомленного собеседника, передает "Европейская правда".

Как рассказал собеседник агентству, передовая американская военная противоракетная система была использована в Израиле для попытки перехвата ракеты впервые после того, как президент Джо Байден разместил эту систему в Израиле в октябре.

Он отметил, что система THAAD была использована для попытки перехвата ракеты из Йемена в течение последних 24 часов, и анализ определит ее успешность.

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В соцсетях распространяется видео, которое опубликовал израильский военный, на котором, вероятно, зафиксировано участие американской системы THAAD в перехвате баллистической ракеты.

"Я ждал этого 18 лет", – говорит один из военных на видео.

מערכת ה– THAAD האמריקנית לקחה חלק ביירוט הטיל הבליסטי ששוגר אמש מתימן. אפשר לשמוע את אחד החיילים האמריקניים מתרגש "18 שנים חיכיתי לזה" pic.twitter.com/s4VoMfMhaF – איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) December 27, 2024

Отметим, THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – это мобильный наземный противоракетный комплекс для перехвата ракет средней дальности на высотах за пределами атмосферы.

Комплекс разрабатывает компания Lockheed Martin. Эта система использует концепцию "кинетического перехвата", при которой цель уничтожают благодаря энергии столкновения с аппаратным блоком, что повышает его эффективность.

Фото: Википедия

Как информировали, в октябре американские военные доставили свою передовую противоракетную систему THAAD в Израиль.

В начале ноября глава Пентагона Ллойд Остин распорядился отправить на Ближний Восток дополнительные эсминцы для противоракетной обороны, эскадрильи истребителей и самолеты-заправщики, а также несколько стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США.