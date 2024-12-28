Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан, комментируя решение российского "Газпрома" прекратить поставки газа с 1 января 2025 года, не исключил обращения в международный арбитраж в связи с этим.

Об этом Речан написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам молдавского премьера, решение "Газпрома" "подтверждает намерение Кремля оставить жителей приднестровского региона без света и тепла в разгар зимы".

"Россия использует энергетику как политическое оружие, превращая население Приднестровского региона, который она контролирует через свою незаконно размещенную армию, в заложников", – подчеркнул он.

Реклама:

Речан добавил, что правительство Молдовы "не признает ни одного якобы долга, который был признан недействительным международным аудитом".

Он также рассказал, что Молдова диверсифицировала источники поставок газа, чтобы уменьшить зависимость от единственного поставщика для правого берега.

Речан заверил, что страна готова справиться с любой ситуацией, которая возникнет в результате решения Кремля.

"В то же время правительство тщательно проанализирует правовые возможности, включая обращение в международный арбитраж для защиты наших национальных интересов и получения компенсации из-за решений Кремля, которые вызывают экономические убытки и влияют на безопасность граждан Молдовы", – резюмировал премьер Молдовы.

Ранее российский "Газпром" официально объявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с "невыполнением платежных обязательств".

Молдова получает газ из России по контракту, который действует до конца октября 2026 года. С осени 2022 года "Газпром" ограничил поставки газа до 5,7 млн кубометров газа в сутки, что значительно меньше, чем потребление Молдовы в зимний период.

В итоге с конца 2022 года весь российский газ отправляют в Приднестровье, где его используют для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, а остальное – для бытовых нужд.

Стоит отметить, что Украина не намерена продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны, который заканчивается 1 января 2025 года. В связи с этим в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней.

Альтернативный маршрут, по которому Россия может поставить газ в Молдову – трансбалканский газопровод через Турцию.

Однако поскольку "Газпром" – как утверждает премьер Молдовы Дорин Речан – определил основанием прекращения поставок не проблемы с транзитом, а "неплатежи" со стороны подконтрольного России Приднестровья, то это существенно усложняет возобновление поставок. Кишинев не признает долг Тирасполя и не планирует его оплачивать.

Подробнее читайте в статьях "Как ликвидировать Приднестровье. Все о сценариях "принудительного" объединения Молдовы и их последствиях", а также "Молдову колют газовой иглой. Почему страна объявила чрезвычайное положение и при чем здесь Приднестровье".