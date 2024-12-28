Прем'єр Молдови погрожує "Газпрому" арбітражем через припинення поставок газу

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, коментуючи рішення російського "Газпрому" припинити поставки газу з 1 січня 2025 року, не виключив звернення до міжнародного арбітражу у зв’язку з цим.

Про це Речан написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами молдовського прем’єра, рішення "Газпрому" "підтверджує намір Кремля залишити жителів придністровського регіону без світла і тепла в розпал зими".

"Росія використовує енергетику як політичну зброю, перетворюючи населення Придністровського регіону, який вона контролює через свою незаконно розміщену армію, на заручників", – підкреслив він.

Реклама:

Речан додав, що уряд Молдови "не визнає жодного нібито боргу, який був визнаний недійсним міжнародним аудитом".

Він також розповів, що Молдова диверсифікувала джерела постачання газу, щоб зменшити залежність від єдиного постачальника для правого берега.

Речан запевнив, що країна готова впоратися з будь-якою ситуацією, що виникне внаслідок рішення Кремля.

"Водночас уряд ретельно проаналізує правові можливості, включаючи звернення до міжнародного арбітражу для захисту наших національних інтересів і отримання компенсації через рішення Кремля, які спричиняють економічні збитки і впливають на безпеку громадян Молдови", – резюмував прем’єр Молдови.

Раніше російський "Газпром" офіційно оголосив, що з 1 січня 2025 року припинить поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань".

Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. З осені 2022 року "Газпром" обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період.

У підсумку з кінця 2022 року весь російський газ відправляють у Придністров'я, де його використовують для генерації електроенергії на Молдовській ГРЕС, а решту – для побутових потреб.

Варто зазначити, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни, який закінчується 1 січня 2025 року. У зв'язку з цим у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів.

Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови – трансбалканський газопровід через Туреччину.

Однак оскільки "Газпром" – як стверджує прем'єр Молдови Дорін Речан – визначив підставою припинення постачання не проблеми з транзитом, а "неплатежі" з боку підконтрольного Росії Придністров'я, то це суттєво ускладнює відновлення постачань. Кишинів не визнає борг Тирасполя і не планує його оплачувати.

Дательніше читайте у статтях "Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки", а також "Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я".