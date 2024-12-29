В НАТО считают реальным риск нетрадиционного нападения РФ на Альянс с потерями

Существует "реальная перспектива" того, что неконвенциональное нападение России на НАТО – такое как диверсия или поджог – приведет к "значительным" потерям.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Альянса в интервью Sky News, передает "Европейская правда".

Джеймс Аппатурай, который занимается обновлением стратегии НАТО по отслеживанию и сдерживанию так называемой гибридной войны, сказал, что члены Альянса должны четко понимать между собой и с Москвой, какой уровень боевых действий в "серой зоне" может спровоцировать ответ союзников, в том числе применение военной силы.

Он сказал, что 32 страны-члена НАТО уже находятся в ситуации, когда российские гибридные атаки по всей Европе, США и Канаде приближаются к уровню, который еще пять лет назад был бы "абсолютно неприемлемым".

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Особенно возросло количество более "кинетических" действий – таких как перерезание жизненно важных подводных кабелей, диверсии против зданий и закладка зажигательных устройств в груз самолетов – после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

"Мы точно можем насчитать десятки. До 100 точно. Но есть еще много сорванных заговоров", – сказал Аппатурай, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибернетических технологий.

Отвечая на вопрос, не беспокоит ли его, что вероятная российская гибридная атака может превысить порог, который побуждает НАТО применить коллективный ответ по статье 5 – согласно которой нападение на одного считается нападением на всех – и вступить в войну с Россией, Аппатурай сказал: "Что меня действительно беспокоит, так это то, что одна из этих атак, как я уже говорил, прорвется наружу в большом масштабе".

"Таким образом, существует реальная перспектива того, что одна из этих атак может привести к значительному количеству жертв или очень значительным экономическим убыткам", – заявил Аппатурай.

"И тогда мы не хотим оказаться в ситуации, когда мы не продумали, что делать дальше", – добавил он.

Его команда обновляет стратегию НАТО по пониманию, сдерживанию и противодействию гибридной войне, которая в последний раз была разработана в 2015 году, когда угроза была совсем другой.

Эта работа предусматривает новые усилия Альянса по составлению планов всех вероятных гибридных атак со стороны России и других враждебных субъектов, в том числе Китая, Ирана и Северной Кореи, для лучшего понимания масштаба и направленности вызова.

Обновленная политика, которая должна быть принята на саммите в 2025 году, также будет определять, как НАТО может лучше сдерживать агрессию и как он должен реагировать – учитывая то, что любой шаг Альянса может быть расценен как эскалация.

Напомним, финская полиция расследует, причастно ли судно из российского "теневого флота" к повреждению электрического кабеля, проходящего между Финляндией и Эстонией.

В целом, как сообщили в Финляндии, были обнаружены перебои в работе четырех телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, которые соединяют страну с Эстонией и Германией.

Генсек НАТО Марк Рютте после повреждения кабелей в Балтийском море заявил, что Альянс усилит свое присутствие там.

Российская война уходит под воду: что стоит за серией диверсий против кабелей в Балтийском море.