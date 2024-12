НАТО посилить присутність в Балтійському морі через інциденти з кабелями

Генсек НАТО Марк Рютте після пошкодження кабелів у Балтійському морі заявив, що Альянс посилить свою присутність там.

Про це Рютте оголосив після розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом, пише "Європейська правда".

Рютте повідомив у соцмережі Х (Twitter), що обговорив зі Стуббом розслідування, що триває під керівництвом Фінляндії щодо можливої диверсії щодо підводних кабелів.

"Я висловив свою повну солідарність і підтримку. НАТО посилить свою військову присутність в Балтійському морі", – зазначив Марк Рютте.

Spoke w/ @alexstubb about the ongoing Finnish-led investigation into possible sabotage of undersea cables. I expressed my full solidarity and support. #NATO will enhance its military presence in the Baltic Sea.