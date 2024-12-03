Пентагон пока не фиксирует активного участия войск КНДР в боях против Украины

Соединенные Штаты Америки пока не могут утверждать, что северокорейские военные участвуют в наступательных операциях против Украины на стороне российской армии, хотя и знают, что многие военные КНДР были интегрированы в подразделения РФ.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает "Европейская правда".

Во время брифинга спикера попросили прокомментировать недавние слова президента Владимира Зеленского о том, что северокорейский военный погиб во время боевой операции против Украины.

На это Райдер отметил – пока США не имеют подтверждений, чтобы военные КНДР "принимали активное участие в наступательных боевых действиях на линии фронта".

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"Мы знаем, что во многих случаях они были интегрированы в российские подразделения, и нам известны сообщения о гибели солдат КНДР в результате украинских ударов по российским объектам", – проинформировал он.

Он также добавил, что пока не имеет конкретной информации о количестве погибших северокорейцев.

"Я не могу назвать точную цифру, но в целом, пока мы не видели, чтобы КНДР участвовала в наступательных боевых операциях, хотя мы ожидаем, что в определенный момент времени это, скорее всего, произойдет", – подытожил он.

Отметим, недавно Зеленский спрогнозировал, что Россия перебросит на передовую против Украины много северокорейских военных, которые почти наверняка будут использованы как "пушечное мясо".

Как известно, КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

В течение последних месяцев появлялись подтвержденные сообщения о том, что Северная Корея отправила России артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, а недавно – и собственные войска для боевых действий против Украины.

Также в конце ноября писали, что США располагают информацией, что Северная Корея готовит дополнительные поставки оружия в Россию, которое будет использовано в войне против Украины, и призвали Китай повлиять на это для предотвращения эскалации конфликта.