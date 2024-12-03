В Финляндии за 2024 год оформили временную защиту около 12 тысяч украинцев

Почти 12 тысяч граждан Украины подали заявки на получение временной защиты в Финляндии с начала 2024 года, что меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Миграционная служба сообщила, что по механизму временной защиты, созданного ЕС для украинцев из-за войны, в Финляндии такие заявки с начала года подали 11 762 граждан Украины. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

После года проживания в Финляндии с временной защитой можно подавать заявку на резидентство в определенной общине. Этим воспользовались около 27 тысяч украинцев. 9400 из тех, кто живет в предложенных центрах приема, не подавали таких заявок.

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Миграционная служба ожидает, что в следующем году заявки на временную защиту в Финляндии поступят от 8-12 тысяч украинцев.

Напомним, парламент Дании в ноябре продлил статус украинцев с временной защитой до марта 2026 года.

Последние опросы в Литве показали, что в стране ухудшилось отношение к мигрантам, но украинцев воспринимают лучше.