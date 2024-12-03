Президент Финляндии прокомментировал последний инцидент с повреждением кабеля

Президент Финляндии Александер Стубб призвал проявить терпение на время выяснения причин повреждения еще одного оптоволоконного кабеля.

Как пишет "Европейская правда", его комментарий приводит Yle.

Стубб отметил, что "не стоит чрезмерно реагировать на каждый инцидент, потому что и близко не все они являются диверсионными".

"Меня больше беспокоят кибератаки на банковскую систему, потому что там более масштабные последствия, чем от повреждения коммуникационных кабелей. Но сейчас я призываю к моральной стойкости – спокойствию и терпению", – сказал президент.

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Напомним, во вторник стало известно о повреждении оптоволоконного кабеля, соединяющего Финляндию и Швецию. Повреждения произошли на участке, где он пролегает по суше. Полиция пока не начинала уголовное расследование в связи с инцидентом.

Событие привлекло повышенное внимание из-за того, что менее месяца назад в Балтийском море почти одновременно были повреждены подводные кабели связи из Финляндии в Германию и из Литвы в Швецию.

В центре внимания оказалось китайское грузовое судно, которое в то время проходило рядом с местами повреждений. Официальных обвинений еще не было, выводов относительно конкретной причины повреждения кабелей также не сообщали.