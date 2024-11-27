WSJ: Слідство вважає, що кабелі в Балтійському морі пошкодило якорем судно з КНР

Китайський суховантаж Yi Peng 3, на думку слідства, міг навмисне проволокти якір по дну Балтійського моря, аби пошкодити два кабелі зв’язку між Фінляндією, Литвою та Німеччиною.

Про це йдеться в публікації The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Слідчі підозрюють, що Yi Peng 3 минулого тижня навмисно розірвав два критично важливих кабелі передачі даних, коли його якір тягнуло по дну Балтійського моря на понад 160 кілометрів, пише WSJ.

Як встановило слідство, 17 листопада близько 21:00 за місцевим часом судно кинуло якір, але залишалося на ходу у водах Швеції, незабаром після чого пошкодило перший кабель – між Швецією і Литвою, ідеться в публікації.

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У цей час транспондер судна був вимкнений, а Yi Peng 3 продовжувало рух навіть тоді, коли якір значно зменшив його швидкість.

Далі, за інформацією WSJ, близько 3:00 ночі 18 листопада, пройшовши понад 660 кілометрів, Yi Peng 3 перерізало другий кабель – між Німеччиною і Фінляндією. По тому судно почало рухатися зигзагами, підняло якір і продовжило рух.

Кораблі ВМС Данії перехопили Yi Peng 3, зрештою змусивши його кинути якір у протоці Каттегат, яка з'єднує Балтійське і Північне моря. Огляд якоря і корпусу судна показав пошкодження, які свідчать про перетягування якоря і обриви кабелів, дізналось WSJ від джерел.

Нині слідство перевіряє, чи мав капітан китайського судна контакт із російською розвідкою до здійснення диверсії.

"Вкрай малоймовірно, що капітан не помітив би, що його судно опустилося і потягнуло за собою якір, втрачаючи швидкість на кілька годин і перерізаючи по дорозі кабелі", – сказав WSJ високопоставлений європейський слідчий, який займається розслідуванням.

Від низки європейських топпосадовців і раніше лунали припущення, що інцидент міг бути гібридною диверсією, а Литва – чий кабель постраждав – розслідує його як можливий тероризм. Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США казали, що інцидент навряд чи був підлаштований умисно.