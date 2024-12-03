Президент Фінляндії прокоментував останній інцидент із пошкодженням кабелю

Президент Фінляндії Александер Стубб закликав проявити терпіння на час з’ясування причин пошкодження ще одного оптоволоконного кабелю.

Як пише "Єврпопейська правда", його коментар наводить Yle.

Стубб зазначив, що "не варто надмірно реагувати на кожен інцидент, тому що і близько не всі вони є диверсійними".

"Мене більше турбують кібератаки на банківську систему, тому що там масштабніші наслідки, ніж від пошкодження комунікаційних кабелів. Але зараз я закликаю до моральної стійкості – спокою і терпіння", – сказав президент.

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Нагадаємо, у вівторок стало відомо про пошкодження оптоволоконного кабелю, що сполучає Фінляндію і Швецію. Пошкодження сталися на ділянці, де він пролягає суходолом. Поліція поки не починала кримінальне розслідування у зв’язку з інцидентом.

Подія привернула підвищену увагу через те, що менше місяця тому у Балтійському морі майже одночасно зазнали пошкоджень підводні кабелі зв’язку з Фінляндії до Німеччини та з Литви до Швеції.

У центрі уваги опинилося китайське вантажне судно, яке у той час проходило поруч з місцями пошкоджень. Офіційних звинувачень ще не було, висновків щодо конкретної причини пошкодження кабелів також не повідомляли.