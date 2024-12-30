Латвия отказала в убежище россиянину, который якобы сбежал от отправки на войну в Украину

Латвия отказала в предоставлении убежища гражданину России, который утверждал, что его планировали отправить его воевать в Украину.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на судебное решение, информирует "Европейская правда".

Как указано, гражданин России в мае этого года обратился в Государственную пограничную службу Латвии с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

Заявитель утверждал, что он и его близкие в России подвергаются нападениям и угрозам для жизни.

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Изначально в интервью в качестве причины подачи запроса на убежище он указал, что в России он получил несколько повесток. Мужчина утверждал, что его безопасность и жизнь находятся под угрозой, поскольку его собирались отправить на войну в Украину.

Также он указал, что у него есть проблемы психического характера, он может нанести себе вред и использует специальные лекарства.

В последующих интервью мужчина заявил, что в России он был политически активным, участвовал в трех митингах и публиковал записи в социальной сети, в которых выступал против войны и коррупции.

Управление по вопросам гражданства и миграции Латвии (PMLP) осенью отказало в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса.

Управление аргументировало свой отказ тем, что мужчина подал заявление на убежище только 4 мая 2024 года во время задержания в аэропорту Риги, когда он пытался выехать в Черногорию с поддельным разрешением на пребывание в Польше.

Мужчина не проявил интереса к получению убежища ни в 2021 году, когда отдел разрешений на пребывание PMLP аннулировал его временное разрешение на пребывание и он добровольно вернулся в Россию, ни уже в 2023 году, когда въехал в Латвию.

Не согласившись с решением управления, мужчина подал заявление в административный районный суд, который отклонил его заявление.

Суд, в частности, не нашел оснований для вывода, что заявитель может быть признан лицом, чьи политические убеждения или деятельность могут стать основанием для его возможного политического преследования в России.

В решении суд отметил, что материалы дела не указывают на то, что заявитель индивидуально открыто делился своим политическим мнением, например, в социальных сетях.

В прошлом году Латвия отказала в предоставлении убежища гражданину России, который утверждал, что российские власти хотели насильно отправить его воевать в Украину.

Также Латвия отказала в предоставлении убежища гражданке России, которая заявила, что является противницей режима Владимира Путина и войны против Украины.