Латвія відмовила в притулку росіянину, який нібито втік від відправки на війну в Україну

Латвія відмовила в наданні притулку громадянину Росії, який стверджував, що його планували відправити його воювати в Україну.

Про це повідомляє Delfi з посиланням судове рішення, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, громадянин Росії в травні цього року звернувся до Державної прикордонної служби Латвії із заявою про надання статусу біженця або альтернативного статусу.

Заявник стверджував, що він і його близькі в Росії зазнають нападів і загроз для життя.

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Спочатку в інтерв'ю як причину подання запиту на притулок він вказав, що в Росії він отримав кілька повісток. Чоловік стверджував, що його безпека і життя перебувають під загрозою, оскільки його збиралися відправити на війну в Україну.

Також він вказав, що у нього є проблеми психічного характеру, він може завдати собі шкоди і використовує спеціальні ліки.

У наступних інтерв'ю чоловік заявив, що в Росії він був політично активним, брав участь у трьох мітингах і публікував записи в соціальній мережі, в яких виступав проти війни і корупції.

Управління з питань громадянства та міграції Латвії (PMLP) восени відмовило в наданні статусу біженця та альтернативного статусу.

Управління аргументувало свою відмову тим, що чоловік подав заяву на притулок тільки 4 травня 2024 року під час затримання в аеропорту Риги, коли він намагався виїхати до Чорногорії з підробленим дозволом на перебування в Польщі.

Чоловік не виявив інтересу до отримання притулку ні 2021 року, коли відділ дозволів на перебування PMLP анулював його тимчасовий дозвіл на перебування і він добровільно повернувся в Росію, ні вже 2023 року, коли в'їхав до Латвії.

Не погодившись із рішенням управління, чоловік подав заяву до адміністративного районного суду, який відхилив його заяву.

Суд, зокрема, не знайшов підстав для висновку, що заявник може бути визнаний особою, чиї політичні переконання або діяльність можуть стати підставою для його можливого політичного переслідування в Росії.

У рішенні суд зазначив, що матеріали справи не вказують на те, що заявник індивідуально відкрито ділився своєю політичною думкою, наприклад, у соціальних мережах.

Минулого року Латвія відмовила в наданні притулку громадянину Росії, який стверджував, що російська влада хотіла насильно відправити його воювати в Україну.

Також Латвія відмовила у наданні притулку громадянці Росії, яка заявила, що є противницею режиму Владіміра Путіна і війни проти України.