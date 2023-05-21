Латвія відмовила в притулку росіянину, який нібито втік від служби в армії

Управління у справах громадянства та міграції Латвії і суд відмовили в наданні притулку громадянину Росії, який стверджував, що російська влада хотіла насильно відправити його воювати в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У липні минулого року громадянин Росії прибув до Латвії літаком із Грузії і попросив притулку. Чоловік стверджував, що російська влада хотіла насильно відправити його воювати в Україну.

За словами росіянина, заднім числом було складено контракт від його імені, його нібито викликали до військового комісаріату, де пригрозили, що в разі відмови їхати на війну, закатують до смерті.

У матеріалах справи йдеться про те, що ще 2012 року у зв'язку із загрозою порушення кримінальної справи та тюремного ув'язнення росіянин подав прохання про надання притулку в Польщі. Не чекаючи рішення, чоловік вирішив вирушити до Франції, де також подав прохання про надання притулку, але отримав відмову.

Із 2017 до 2021 року заявник відбував тюремний строк у Франції за насильство в сім'ї, а пізніше – за крадіжку, хоча й не визнав себе винним.

Навесні 2021 року після звільнення чоловіка депортували з Франції до Росії, де, за його словами, він зазнавав допитів, тортур і вимагання грошей, зокрема насильства сексуального характеру, з боку представників російської, а потім і чеченської влади.

У грудні 2021 року чоловік виїхав до Туреччини, там він деякий час працював, поки його не затримали за порушення імміграційних правил. Улітку 2022 року чоловік вирушив із Туреччини в Грузію з метою виїхати до дружини, яка проживає в Латвії. Потім він збирався попросити в Латвії притулку.

У Латвії чоловікові було відмовлено в наданні статусу біженця або альтернативного статусу.

За інформацією управління у справах громадянства, чоловік не надав жодних доказів сексуального насильства над ним у Чечні. Загалом його пояснення теж були суперечливі.

"Пояснення громадянина РФ суперечать представленим ним доказам. Зважаючи на вищевикладене, є підстави сумніватися в достовірності відомостей, наданих заявником, а довіряти чоловікові взагалі немає підстав", – сказано в рішенні.

Не погодившись із рішенням управління, росіянин звернувся до районного адміністративного суду, який відхилив заяву.

У своєму рішенні суд послався на висновок Служби Держбезпеки Латвії, в якому вказувалося, що чоловік міг навмисне спотворити інформацію і факти своєї біографії з метою забезпечення більш сприятливих умов для клопотання про надання притулку.

У висновку СДБ зазначено, що надання заявнику статусу біженця або альтернативного статусу може загрожувати безпеці держави та суспільства (причетність до злочинної діяльності та контактах з ісламськими екстремістськими організаціями).

Раніше повідомлялося, що громадянин Росії, який виїхав до Латвії, побоюючись можливої мобілізації та примусу до участі у війні проти України, через суд добився права на політичний притулок.