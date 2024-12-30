США выплатили $3,4 млрд бюджетной помощи Украине

Глава Минфина США Джанет Йеллен объявила о выплате Украине $3,4 млрд прямой бюджетной поддержки.

Об этом говорится в сообщении Минфина США, передает "Европейская правда".

Йеллен заявила в понедельник, что Украина нуждается в критически важных ресурсах на фоне усиления российских атак на гражданское население и инфраструктуру.

"Наша прямая бюджетная поддержка Украины поступает в критическое время, когда Россия усиливает свои атаки на украинских гражданских лиц и критически важную инфраструктуру.

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Экономическая помощь от Соединенных Штатов и наших союзников имеет решающее значение для способности Украины защитить свой суверенитет и достичь справедливого мира путем сохранения критически важных государственных услуг, которые поддерживают ее отважную борьбу", – заявила министр.

В координации с Агентством США по международному развитию и Государственным департаментом США, эта помощь в размере 3,4 миллиарда долларов является финальной выплатой средств, выделенных в соответствии с двухпартийным Законом о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности Украины на 2024 год.

"Наша прямая бюджетная поддержка по-прежнему обусловлена реформами, связанными с усилением правоохранительных органов, повышением прозрачности и эффективности государственных институтов, а также усилением антикоррупционных правил и процедур", – подчеркнула глава Минфина США.

Последняя выплата увеличивает общий объем бюджетной помощи Украине со стороны США до чуть более 30 миллиардов долларов с момента вторжения России в феврале 2022 года. Большая часть этих средств используется для поддержки работы украинского правительства путем выплаты зарплат учителям и другим государственным служащим.

"Успех Украины соответствует основным национальным интересам Америки", – заявила Йеллен, пообещав продолжать оказывать давление на Москву с помощью санкций и помогать укреплять Украину для достижения справедливого мира.

"Мы не должны отступать в этих усилиях", – сказала она.

Последнее финансирование поступило в дополнение к 20-миллиардной американской части 50-миллиардного кредита "Группы семи" для Украины, который Казначейство США перечислило в посреднический фонд Всемирного банка для Украины в начале этого месяца. Эти средства обеспечены доходами, полученными от замороженных российских суверенных активов.

Американский президент Джо Байден в понедельник, 30 декабря, объявил, что США предоставят пакеты помощи по безопасности Украине на почти $2,5 млрд.

Один из пакетов предусматривает передачу оружия со складов Пентагона, в частности средств противовоздушной обороны – это означает относительно быстрое попадание оружия и оборудования в Украину.