Пентагон передасть Україні ракети TOW та ПТРК Javelin у межах пакета на $1,25 млрд
У рамках збільшення безпекової допомоги США надають Україні пакет військової допомоги на суму $1,25 млрд, що передбачає передачу зброї зі складів Пентагону, який, зокрема, посилить українську протиповітряну оборону.
Про це із посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Блінкен, у рамках збільшення безпекової допомоги, Сполучені Штати надають ще один значний пакет вкрай необхідного озброєння та обладнання українським партнерам, які захищаються від агресії з боку Росії.
Ця додаткова допомога, яка передбачає передачу зброї зі складів Пентагону, оцінюється в $1,25 млрд.
Цей пакет та пакет Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) на суму $1,22 млрд оголосив американський президент Джо Байден 30 грудня.
Як розповів Блінкен, у пакет військової допомоги для України на $1,25 млрд входять:
- боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);
- боєприпаси для протиповітряної оборони;
- боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;
- боєприпаси класу "повітря-земля";
- протитанкові системи Javelin і шведські AT-4;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;
- обладнання та боєприпаси для підриву;
- засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;
- запасні частини;
- допоміжне обладнання;
- навчання і транспорт.
"Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії", – додав держсекретар США.
Як повідомлялося, у Пентагоні припускають, що адміністрація Байдена навряд чи витратить всі залишкові кошти на збройну підтримку України за програмою PDA ($5,6 млрд), які Конгрес виділив на відправку зброї та іншої військової допомоги Україні.
А газета WSJ писала, адміністрація Байдена до завершення повноважень у січні 2025 року не встигне відправити Україні військову допомогу на всі кошти, затверджені Конгресом, і частина відповідних повноважень перейде до команди Дональда Трампа.
У Пентагоні кажуть, що досягли ліміту озброєння, яке можуть щомісяця відправляти Україні без шкоди для власної боєздатності, а також стикаються з логістичними проблемами в доставці.