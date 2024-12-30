Пентагон передасть Україні ракети TOW та ПТРК Javelin у межах пакета на $1,25 млрд

У рамках збільшення безпекової допомоги США надають Україні пакет військової допомоги на суму $1,25 млрд, що передбачає передачу зброї зі складів Пентагону, який, зокрема, посилить українську протиповітряну оборону.

Про це із посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Блінкен, у рамках збільшення безпекової допомоги, Сполучені Штати надають ще один значний пакет вкрай необхідного озброєння та обладнання українським партнерам, які захищаються від агресії з боку Росії.

Ця додаткова допомога, яка передбачає передачу зброї зі складів Пентагону, оцінюється в $1,25 млрд.

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Цей пакет та пакет Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) на суму $1,22 млрд оголосив американський президент Джо Байден 30 грудня.

Як розповів Блінкен, у пакет військової допомоги для України на $1,25 млрд входять:

боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);

боєприпаси для протиповітряної оборони;

боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;

боєприпаси класу "повітря-земля";

протитанкові системи Javelin і шведські AT-4;

протитанкові керовані ракети TOW;

боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;

обладнання та боєприпаси для підриву;

засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;

запасні частини;

допоміжне обладнання;

навчання і транспорт.

"Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії", – додав держсекретар США.

Як повідомлялося, у Пентагоні припускають, що адміністрація Байдена навряд чи витратить всі залишкові кошти на збройну підтримку України за програмою PDA ($5,6 млрд), які Конгрес виділив на відправку зброї та іншої військової допомоги Україні.

А газета WSJ писала, адміністрація Байдена до завершення повноважень у січні 2025 року не встигне відправити Україні військову допомогу на всі кошти, затверджені Конгресом, і частина відповідних повноважень перейде до команди Дональда Трампа.

У Пентагоні кажуть, що досягли ліміту озброєння, яке можуть щомісяця відправляти Україні без шкоди для власної боєздатності, а також стикаються з логістичними проблемами в доставці.