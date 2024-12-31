Туск: Будем работать в рамках НАТО над безопасностью Балтийского моря

Польский премьер Дональд Туск заявил, что в рамках НАТО Польша будет работать над проектом усиления безопасности Балтийского моря.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит PAP.

Туск рассказал, что говорил с генеральным секретарем НАТО и премьер-министрами Эстонии и Финляндии в последние несколько часов после "очередного события на Балтике".

По его словам, польская сторона предложила, "чтобы Балтика стала зоной усиленного военного контроля со стороны НАТО и стран, граничащих с Балтикой по линии защиты нашего воздушного пространства".

Реклама:

"Позавчера я получил сигнал от генерального секретаря НАТО, что мы будем срочно работать над этим, над проектом усиленного военного контроля для безопасной Балтики", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, балтийские и скандинавские страны планируют усилить мониторинг судов в Балтийском море.

Напомним, за последние дни на Балтике были повреждены несколько подводных кабелей, после чего страны региона и НАТО объявили об усиленных мерах безопасности.

Сообщалось, что Финляндия задержала судно Eagle S, в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

Подробнее об этом читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Марии Емец Российская война уходит под воду.