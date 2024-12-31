Туск: Працюватимемо в межах НАТО над безпекою Балтійського моря

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що в межах НАТО Польща працюватиме над проєктом посилення безпеки Балтійського моря.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить PAP.

Туск розповів, що говорив з генеральним секретарем НАТО і прем'єр-міністрами Естонії та Фінляндії в останні кілька годин після "чергової події на Балтиці".

За його словами, польська сторона запропонувала, "щоб Балтика стала зоною посиленого військового контролю з боку НАТО і країн, що межують з Балтикою по лінії захисту нашого повітряного простору".

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"Позавчора я отримав сигнал від генерального секретаря НАТО, що ми будемо терміново працювати над цим, над проєктом посиленого військового контролю для безпечної Балтики", – підкреслив глава уряду.

Як повідомлялося, балтійські та скандинавські країни планують посилити моніторинг суден у Балтійському морі.

Нагадаємо, за останні дні на Балтиці були пошкоджені кілька підводних кабелів, після чого країни регіону та НАТО оголосили про посилені заходи безпеки.

Повідомляли, що Фінляндія затримала судно Eagle S, у звʼязку з обривом кабелю звʼязку в Балтійському морі. За даними ЗМІ, на судні виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

Детальніше про це читайте в статті журналістки "ЄвроПравди" Марії Ємець Російська війна йде під воду.