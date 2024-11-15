В Дании мужчина сдал 80 единиц оружия и 140 кг боеприпасов в рамках оружейной амнистии

В Дании мужчина в рамках оружейной амнистии передал полиции около 80 единиц огнестрельного оружия, 140 кг боеприпасов и ручную гранату, которые он нашел во время уборки дома.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные правоохранителей, передает "Европейская правда".

Правоохранители рассказали, что мужчина, личность которого не разглашается, сдал 62 пистолета и 18 единиц другого огнестрельного оружия, включая винтовки и пистолеты-пулеметы, а также боеприпасы, различные мелкие части оружия и ручную гранату. По мнению полиции, найденное вооружение происходит со времен Второй мировой войны.

фото полиции Дании

Полиция сообщила, что проинформирует Национальный музей Дании, "чтобы они могли оценить, нужно ли что-то из этого хранить для потомков".

Реклама:

Пресс-секретарь полиции Центральной и Западной Зеландии Томас Кристенсен заявил, что это "самая большая партия, которую получили до сих пор".

Оружие было передано полиции в рамках общенациональной амнистии, объявленной властями с целью предотвратить попадание несанкционированного оружия в преступные группировки.

Полиция заявила, что люди могут сдать оружие без риска быть привлеченными к уголовной ответственности в течение ноября.

В последние годы в скандинавской стране наблюдается рост насилия между преступными группировками, которые борются за территорию и наркотики.

За первые 12 дней амнистии, по официальным данным, было сдано около 8 402 предметов.

Агентство отметило, что по информации представителя национальной полиции, некоторые полицейские участки пришлось временно эвакуировать в случаях, когда "граждане с добрыми намерениями приходили в наши участки, чтобы сдать ручные гранаты и другие взрывчатые вещества".

В начале ноября в Германии полицейские остановили на автобане 60-летнего мужчину, который вез в прицепе своего авто артиллерийскую пушку для "коллекционирования".

Также в Германии пенсионера, который хранил в подвале танк, оштрафовали на 250 тысяч евро.